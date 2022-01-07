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Toros Dağları Devlet Avlağına yem bırakıldı

Toros Dağları Devlet Avlağına yem bırakıldı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince Gaziantep'in İslahiye ilçesi sınırlarındaki Toros Dağları Devlet Avlağına yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

GAZİANTEP (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince Gaziantep'in İslahiye ilçesi sınırlarındaki Toros Dağları Devlet Avlağına yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. ???????

DKMP ekipleri, ilçenin Toros Dağları sınırlarında yer alan Toros Dağları Devlet Avlağına, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları için buğday, saman, ekmek, kuru yonca, sebze gibi gıdalar doğaya bırakıldı.

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