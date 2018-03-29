Toros'a Çok Yönlü Tesis

Konak Belediyesi'nin 2018 yatırımları arasında yer alan Toros Pazaryeri'nin temelinin 12 Nisan Perşembe günü düzenlenecek törenle atılacağı bildirildi.

Gültepe Spor Tesisi'nin ardından bölgeye bir büyük yatırım daha kazandıracak olan Konak Belediyesi'nin 11 bin 500 metrekare alana kuracağı Toros Kapalı Pazaryeri çok yönlü kullanılacak bir hizmet binası olarak inşa edilecek.

Temel kazıları devam eden inşaat alanında incelemelerde bulunan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 12 Nisan'da temel atma törenine tüm Konaklıları davet etti. İnşaatının kısa sürede tamamlanması planlanan pazaryerinin Gültepe ve çevre semtlerde yaşayan vatandaşların daha rahat ve temiz olanaklar içinde pazar alışverişini yapabilmesini sağlayacağını dile getiren Pekdaş, "Kurduğumuz tesisimizin altında otopark, üstünde ise pazaryeri, semt merkezi, düğün ve nikah salonu da olacak. Hemşehrilerimizin daha temiz ve rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak için kurduğumuz kapalı pazaryerimizde esnafımız tezgah açacak" dedi.

İnşa edilecek tesisin sadece pazaryeri olarak planlanmadığına dikkat çeken Başkan Pekdaş, yapının çok yönlü kullanılacağını söyledi. Pekdaş, "Çok kapsamlı bir tesis inşa ediyoruz. Pazaryerinin yanı sıra hemşehrilerimize yönelik meslek, hobi ve spor kurslarının verileceği bir semt merkezi de açıyoruz. Tesiste aynı zamanda düğün ve nikahların da yapılacağı bir salon yer alacak. Hemşehrilerimize kaliteli bir hizmet vermek için100 araçlık bir otopark da yapıyoruz" diye konuştu. Temel atma töreni için gerekli tüm hazırlıkların tamamladıklarını belirten Pekdaş, İzmirlileri 12 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de düzenlenecek törene davet etti. - İZMİR