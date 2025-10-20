Torontolu Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Beyaz perdede büyük beğeni toplayan Torontolu Adam, sürükleyici hikayesiyle ekrana da taşınıyor. Televizyon izleyicilerini eğlenceli ve bol aksiyonlu bir maceraya davet eden film, başarılı oyuncu kadrosu ve dinamik kurgusuyla öne çıkıyor. İzlemeden önce film hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için, Torontolu Adam'ın konusu, özeti ve oyuncu listesine dair tüm ayrıntıları derledik.

TORONTOLU ADAM FİLMİ KONUSU

Talihsiz olayların peşini bırakmadığı beceriksiz bir girişimcinin hayatı, yanlışlıkla dünyanın en tehlikeli kiralık katillerinden biriyle karıştırılması sonucu tamamen değişir. Airbnb üzerinden yapılan bir rezervasyon hatası, onu "Torontolu Adam" olarak bilinen gizemli suikastçıyla aynı eve düşürür. Kimliklerin karışmasıyla sıradan bir adam, bir anda ölümcül bir komplonun merkezinde bulur kendini. Artık hayatta kalmak için tek seçeneği, bu soğukkanlı suikastçıyla istemeden de olsa iş birliği yapmaktır. Bu beklenmedik ortaklık, hem gerilim dolu hem de eğlenceli bir maceranın kapılarını aralar.

TORONTOLU ADAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Kevin Hart – Graeme karakteriyle, aksiyon ve komediyi harmanlayan performansıyla dikkat çekiyor.

• Woody Harrelson – "Torontolu Adam" olarak bilinen Randy karakterinde, soğukkanlı bir suikastçıyı etkileyici bir şekilde canlandırıyor.

• Kaley Cuoco – Maggie rolünde, olayların içinde kendini bulan Graeme'in destekçisi olarak yer alıyor.

• Ellen Barkin – Filmin gizemli yan karakterlerinden birini canlandırıyor.

• Pierson Fodé – "Miami'li Adam" olarak bilinen bir başka suikastçı karakteriyle hikâyeye dinamizm katıyor.

• Jasmine Mathews – Ruth karakteriyle filmin güçlü kadın figürlerinden birini oluşturuyor.

• Lela Loren, Kate Drummond ve Tomohisa Yamashita – filmde yardımcı rolleriyle hikâyeyi zenginleştiren isimler arasında yer alıyor.