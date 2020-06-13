Toronto'daki camilerde Kovid-19 salgını sonrası ilk Cuma namazı kılındı
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Toronto'daki camilerde Kovid-19 salgını sonrası ilk Cuma namazı kılındı

Kanada'nın Ontario eyaletinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan ibadethanelerin yeniden açılması kararı ile cami ve mescitlerde de ilk Cuma namazı kılındı.

Toronto'daki camilerde Kovid-19 salgını sonrası ilk Cuma namazı kılındı
13.06.2020 02:43 | Son Güncelleme: 13.06.2020 02:43

Kanada'nın Ontario eyaletinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan ibadethanelerin yeniden açılması kararı ile cami ve mescitlerde de ilk Cuma namazı kılındı.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti olan Ontario'da eyalet hükümetinin normal hayata dönülmesi yolunda açılmasına karar verdiği ibadethaneler, 3 ay sonra yeniden cemaati ile buluştu.

Alberta eyalet hükümetinin bu ayın başında açılmasına karar verdiği cami ve mescitler, Ontario eyaletinde de Toronto başta olmak üzere Hamilton, Mississauga, London, Windsor, Ottawa gibi kentlerde de açıldı.

Kanada'nın Hamilton kentindeki Mountain Camisi'nde de uzun bir aradan sonra ilk kez Cuma namazı kılındı. Hamilton Müslümanlar Derneği Başkanı Javid Mirza, namaz öncesi AA muhabirine, cami ve mescitlerdeki yeni uygulamaları anlattı.

Eyalet hükümetinin aldığı karar üzerine organize olarak cemaatlerine duyuru yaptıklarını aktaran Mirza, "Perşembe günü her imkanı kullanarak başlattığımız duyurularla, sosyal mesafe uygulamasını esas alarak cemaatimizin kayıtlarını yaptık. 2 bin kişi kapasiteli camimizde her seferinde 400 kişi girecek şekilde 3 defa Cuma namazı kılınmasını organize ettik. Camilerimiz, sadece Cuma namazı için değil, artık beş vakit açık olacak. Cemaatimizden, abdestlerini evlerinde alıp, mutlaka maskelerini takmalarını, seccadelerini yanlarında getirmelerini, ayakkabılarını da bir torbaya koyup yanlarına almalarını ve en önemlisi sosyal mesafe kuralına uymalarını rica ediyoruz." dedi.

Mountain Camisi İmam-Hatibi Seyid Mesud Tora da "Bugün çok duygusal ve tarihi bir an daha yaşıyoruz. Bizleri yeniden evine kabul eden Allah'a şükürler olsun. Kardeşlerimizden, açıklanan kurallara azami ölçüde uymalarını istirham ediyorum. Rabbimden duam, bu salgın felaketini insanlığın üzerinden kaldırmasıdır." diye konuştu.

Namaz için camiye gelen Müslümanlar da uzunca bir aradan sonra yeniden Cuma namazı kılınmasının mutluluğunu dile getirdi.

Toronto başta olmak üzere merkezi bölgelerde bulunan ve cemaati kalabalık olan birçok camide, sosyal mesafe uygulaması sebebiyle 3 ila 5 kez Cuma namazı kılındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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