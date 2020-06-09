TORONTO'DAKİ 301 TÜRK YOLCU TAHLİYE UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GELDİ
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TORONTO'DAKİ 301 TÜRK YOLCU TAHLİYE UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GELDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle dış hat uçuşların askıya alınmasının ardından Kanada'nın Toronto şehrinde kalan 301 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye seferiyle İstanbul'a getirildi.

TORONTO'DAKİ 301 TÜRK YOLCU TAHLİYE UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GELDİ
09.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:47

Koronavirüs salgını nedeniyle dış hat uçuşların askıya alınmasının ardından Kanada'nın Toronto şehrinde kalan 301 Türk vatandaşı,  Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye seferiyle İstanbul'a getirildi. Uçakta vücut ısısı ölçülen Türk yolcular, 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirecek.

Toronto'dan gelen Türk vatandaşlarını taşıyan TC-JJS kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak, bugün saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta yolcuların vücut ısıları Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ölçüldü. Uçaktan inen yolcular daha sonra pasaport kontrol noktasına gelerek, iletişim ve sağlık durumunu bildiren formları doldurdular. 301 Türk vatandaşı, 14 günlük süreyi evlerinde geçirecek.

"TAHLİYE UÇAĞINI BEKLEDİK"İstanbul'a gelen Türk yolculardan Ercan Sancar, "Yolculuğumuz gayet iyi geçti, güzeldi. Tahliye uçağında yer almada biraz zorlandık. Toronto'da bütün uçaklar iptal olmuştu. En son konsolosluk aracılığıyla bir tane uçak kaldırdılar. Biz de onunla gelebildik. Ben Toronto'da yaşıyorum, koronavirüs nedeniyle orada takılı kaldım. Gelemedim" dedi.

"14 GÜN EVDE OLACAĞIM"

Kanada'da okuyan Oğulcan Kolbaş ise, "Biraz uzun bir yolculuk oldu. 5 seneden beri Toronto'dayım. Liseden gittim, okuyorum. Bu sene üniversiteye başlayacaktım. Türkiye'nin vaka durumu daha iyi. 22 Nisan'da bir tahliye uçağı oldu, onunla arkadaşlarım döndü. 6 Haziran'daki tahliye uçağına dolduğu için binememiştim, buna yetişebildim. 14 günlük süreyi evde geçireceğim, daha sonra arkadaşlarım ve ailemle vakit geçireceğim" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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