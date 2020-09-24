Toronto'da Covid-19 nedeni ile belediye öncülüğündeki tüm etkinlikler iptal edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Toronto'da Covid-19 nedeni ile belediye öncülüğündeki tüm etkinlikler iptal edildi

24.09.2020 23:54 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:59
Toronto'da Covid-19 nedeni ile belediye öncülüğündeki tüm etkinlikler iptal edildi

Kanada'nın en büyük şehri Toronto'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında belediye öncülüğünde yapılan tüm etkinlikler iptal edildi.

Kanada'nın en büyük şehri Toronto'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında belediye öncülüğünde yapılan tüm etkinlikler iptal edildi.

Korona virüs salgını nedeni ile toplu etkinlikler iptal edilmeye devam ediyor. Kanada'nın en büyük şehri Toronta'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yılın geri kalanında belediye öncülüğünde yapılması planlanan tüm etkinlikler iptal edildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, belediye öncülüğünde veya sponsorluğunda açık havada, parklarda, yollarda, meydanlarda ve diğer halka açık mekanlarda yapılan tüm festival ve etkinliklerin halk sağlığı nedeni ile iptal edildiği aktarıldı. Açıklamada, açık hava spor tesislerinde yapılan faaliyetlerin yasaktan muaf tutulduğu aktarılırdı.

Pek çok kişinin etkinliklerinden elde edilen gelirlerle geçimini sağladığını ifade eden yetkililer, Kültür Festivallerini Kurtarma Programı'nın (CFRP) oluşturulduğunu ve iptal edilen kültürel etkinlikler için 565 bin Kanada Doları (yaklaşık 423 bin ABD Doları) destek sağlanacağını açıkladı. Korona virüsün yayılmasını önlemek için ülke genelinde neredeyse tüm önemli olaylar bu yıl iptal edilirken, gelirleri bu tarz etkinliklere bağlı olan çoğunlukla kar amacı gütmeyen kuruluşlar ise ekonomik olarak darbe yedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau dün yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19 salgınında ikinci dalganın çoktan başladığını dile getirmiş, "İkinci dalga henüz başlamıyor, çoktan başladı. İlkbahardan çok daha kötü bir düşüşün eşiğindeyiz" demişti.

Öte yandan Kanada'da Ağustos ayında günlük ortalama 380 vaka tespit edilirken, Salı günü bin 248 vaka kayıtlara geçmişti. Ülkede toplam vaka sayısı 148 bin 783'e, toplam can kaybı 9 bin 246'ya ulaştı. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Hazal Kaya İlker Kaleli İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Can Bartu Mbaye Diagne Vedat Muriqi Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Bursa Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toronto'da Covid-19 nedeni ile belediye öncülüğündeki tüm etkinlikler iptal edildi - Toronto
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 00:04:54. #1.14#
title