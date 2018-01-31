Torna Atölyesinde Başladı 5 Kıtaya Teknoloji Satıyor

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te babasının torna atölyesinde çırak olarak mesleğe başlayan iş adamı Ali Özpolat, bugün 5 kıtada 32 ülkeye son teknoloji hububat, bakliyat işleme makinaları satıyor, anahtar teslim fabrikalar kuruyor.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare alan üzerinde kurulu Özpolat Makina'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektöre tornacı olan babası Mehmet Şerif Özpolat'ın 1961 yılında küçük bir atölyesiyle adım attıklarını söyledi.

Babasının o dönemde yurt dışından gelen un makinalarının çelik ve demir aksamlarının tamiratını, bakımını yaptığını anlatan Özpolat, kendisinin de babasının yanında çırak olarak işe başladığını, hem okuyup hem çalıştığını kaydetti.

Özpolat, işin içinde bire bir eğitim aldığını, ardından 1985 yılında endüstri mühendisliğini bitirdiğini dile getirerek, "Bakım ve tamirat işlerinin ardından 1966 yılında değirmen makinaları üretmeye başladık. Ben okulu bitirip işin başına geçtiğimde ürün yelpazesini genişlettik. Önceleri basit makinalarla başladık ama şimdi son teknoloji makineler imal ediyoruz. Şu anda mısır ve buğday unu, irmiği, tahıl işleme tesisleri, hububat ve bakliyat depolama, temizleme, tavlama, öğütme ve öğütülmüş ürünleri sınıflandırma, depolama ve paketlemeye yönelik tüm makinaları en son teknolojiyle üretiyoruz."diye konuştu.

Yenilikçiliğe ve inovasyona büyük önem verdiklerini, Gaziantep'te 1960'lı yıllarda ahşaptan yapılan değirmen makinalarını çelik konstrüksiyona çeviren ustanın da babası olduğunu anlatan Özpolat, Güney Kore'den Sibirya'ya, Suudi Arabistan'dan Arjantin'e, Almanya'dan Hindistan'a kadar 5 kıtada 32 ülkede 300'ün üzerinde tesislerinin çalıştığını vurguladı.

Özpolat, son olarak Brezilya'dan sipariş aldıklarını, ayrıca Arjantin'de ikinci fabrikayı kuracaklarını ifade ederek "Dünya kalitesinde makina üretiyoruz. Fiyat konusunda Avrupa'dan daha aşağıda makina satıyoruz. Pazara girebilmek, malımızı satabilmek için yüksek kaliteyi daha ucuz fiyata veriyoruz. Bu nedenle makinalarımız tercih ediliyor. Esas önemli olan çalıştıktan sonra makinalarımız kendi reklamlarını kendileri yapıyor. 2018 yılında üreteceğimiz bütün makinaları şu anda sattık, yüzde 90 doluluk oranındayız." diye konuştu.

Ar-Ge'ye büyük önem veriliyor

Ali Özpolat, sürekli Ar-Ge yapan, yeniliğe ve teknolojiye büyük önem veren bir firma olduklarını vurgulayarak, Gaziantep'in makinecilikte önemli bir merkez olduğuna değindi. Özpolat, şöyle devam etti:

"Dünya artık endüstri 4.0 dediğimiz kavrama doğru gidiyor. Endüstri 4.0 devrimini yaşıyor. Biz de bu anlamda 'smart mill' adını verdiğimiz akıllı değirmen projesini hayata geçiriyoruz. Bu projemizde insansız çalışan fabrikalar yapacağız. Bir yetkili, müdür cep telefonundan fabrikayı görüp kontrol edip, denetleyebilecek. Anlık kapasiteyi, elektrik sarfiyatını, çıkan ürün miktarını görebilecek. Bu kendini sürekli yenileyen dinamik bir sistem olacak. Bir iş veren aklına geldiğinde cep telefonundan açıp fabrikada ne oluyor görebilecek. Uzaktan kumandayla fabrika çalıştıracaklar. İnsansız değirmen projemizi bu yıl hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de ilk dünyada da bu işi yapan üçüncü firma olacağız. Şu an ilk prototipini ürettik. Proje devam ediyor. Sanayi 4.0 denilen olayı biz kendi sektörümüzde hayata geçireceğiz. Şu anda fabrikayı oluşturacak makinaların bazıları bitti. Akıllı değirmenle ilgili yurt dışından bir müşterimiz de hatta proje bitmeden daha incelemeye gelecek."

Hem ürettikleri hem de üretirken kullandıkları teknolojiyi sürekli yenilediklerine dikkati çeken Özpolat, üretimlerinin tamamına yakınının ihracata yönelik olduğunu söyledi.

Özpolat, "Bizim için önemli olan insana ve bilgiye yatırım yapmak. Teknolojiye yatırım yapıyoruz ve teknoloji üretiyoruz ve satıyoruz. Bunu yapmazsak ayakta kalamayız. Tornacılıktan teknoloji üreten makinaya, bizim yolculuğumuz bu. Son durağımız da endüstri 4,0 smart mill." diye konuştu.