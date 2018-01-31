Torna Atölyesinde Başladı 5 Kıtaya Teknoloji Satıyor
Gaziantep'te babasının torna atölyesinde çırak olarak mesleğe başlayan iş adamı Ali Özpolat, bugün 5 kıtada 32 ülkeye son teknoloji hububat, bakliyat işleme makinaları satıyor, anahtar teslim fabrikalar kuruyor.
31 Ocak 2018 Çarşamba 12:22
Gaziantep'te babasının torna atölyesinde çırak olarak mesleğe başlayan iş adamı Ali Özpolat, bugün 5 kıtada 32 ülkeye son teknoloji hububat, bakliyat işleme makinaları satıyor, anahtar teslim fabrikalar kuruyor.