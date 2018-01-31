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Torna Atölyesinde Başladı 5 Kıtaya Teknoloji Satıyor

Gaziantep'te babasının torna atölyesinde çırak olarak mesleğe başlayan iş adamı Ali Özpolat, bugün 5 kıtada 32 ülkeye son teknoloji hububat, bakliyat işleme makinaları satıyor, anahtar teslim fabrikalar kuruyor.

Torna Atölyesinde Başladı 5 Kıtaya Teknoloji Satıyor

Gaziantep'te babasının torna atölyesinde çırak olarak mesleğe başlayan iş adamı Ali Özpolat, bugün 5 kıtada 32 ülkeye son teknoloji hububat, bakliyat işleme makinaları satıyor, anahtar teslim fabrikalar kuruyor.

Kaynak: Dunya.com

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