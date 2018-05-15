Torku, İftar Sofralarını Süsleyecek

KONYA Şeker Fabrikası'nın 'Torku' markasıyla ürettiği nişasta bazlı şeker, renklendirici ve katkı maddesi gibi sağlığa zararlı içerikler kullanılmadan üretilen meyve suları ve şerbetler, ramazan ayında iftar sofralarını süsleyecek.

Çiftçinin emeğine, alın terine sahip çıkmayı kendine şiar edinen Konya Şeker'in Torosların merkezine inşa ettiği Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi'nde sıkma elma ve üzüm suyu çeşitleriyle pekmez, sirke, şerbet çeşitleri ve limonata üretiliyor. Tesisler sayesinde bölgedeki üreticilerin meyveler artık çürümeye terk edilmiyor, değer kazanıyor. Bölge çiftçisinin ürettiği meyveler, son teknolojiyle donatılan tesiste işleniyor ve Torku markasıyla, hiçbir katkı maddesi ilave edilmeden yüzde 100 sıkma meyve suyu olarak tüketiciye sunuluyor. Aynı tesiste üretilen şerbet çeşitleriyle de, Kaşgarlı Mahmud, Eflaki, Mevlana Celaleddin Rumi, Yusuf Has Hacib, Evliya Çelebi gibi ismi tarihimize altın harflerle yazılmış, mütefekkir, seyyah ve düşünürlerin eserlerinde sarayların vazgeçilmez içeceği olarak geniş yer bulan şerbet, günümüzde de Türkiye'ye özgü bir tat olarak bütün dünyada kabul görüyor. Ramazan ayında sıklıkla tüketilen geleneksel şerbet, meyve çeşitleri, tarçın ve karanfille zenginleştirilerek yeni neslin de severek içeceği şekilde modernize edilmiş bir lezzet olarak sunuluyor.

Çiftçinin daha çok üretmesini ve ürettiğinden daha çok kazanmasını hedefleyen Konya Şeker, bu kapsamda gıda sanayine yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. İç Anadolu Bölgesi'nde üretilen üzüm, elma gibi meyveleri değerlendirmek, bölgenin meyve üretim potansiyelini harekete geçirip bölge meyveciliğinin gelişimine lokomotiflik yapmak, artan üretim hacmi ile de çiftçinin gelir hanesine yeni bir kalem ekleyerek toplam gelirini arttırmak için Torosların merkezine kurulan Torku Sıkma Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi, 2016 yılında faaliyete geçti. Tesis, 106 bin metrekarelik açık ve 20 bin metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Entegre tesis yaklaşımıyla dizayn edilen tesis, meyvecilikteki gelişime paralel olarak üretim kapasitesini ve nihai ürün ile ürün işleme çeşitliliğini arttıracak şekilde projelendirildi.

- Konya