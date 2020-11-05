Torku firması: 'Süt banyosu' görüntülerinin yayınlandığı firmayla iş bağımız yok
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Torku firması: 'Süt banyosu' görüntülerinin yayınlandığı firmayla iş bağımız yok

05.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:27
Torku firması: 'Süt banyosu' görüntülerinin yayınlandığı firmayla iş bağımız yok

KONYA Şeker'in iştiraklerinden olan Torku firması, bugün sosyal medyada yayınlanan bir işçinin süt banyosu yaptığı süt toplama merkeziyle herhangi bir iş bağının olmadığını açıkladı.

KONYA Şeker'in iştiraklerinden olan Torku firması, bugün sosyal medyada yayınlanan bir işçinin süt banyosu yaptığı süt toplama merkeziyle herhangi bir iş bağının olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Paylaşımlarda görülen söz konusu firma ile başta Torku olmak üzere hiçbir Konya Şeker iştirakinin geçmişte bir iş bağı veya ticari alışverişi olmadığı gibi, bundan sonra da kesinlikle olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Süt toplama merkezinde çalışan işçinin, kazanda süt banyosu yaparken çekildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial yarattı. Bu görüntülerin ardından sosyal medyada Konya'da süt ve süt üretimi yapan bazı firmaların isimleri, skandal yaşanan süt toplama merkeziyle birlikte anılmaya başlandı. Firmalardan Konya Şeker'in iştiraki olan Torku da görüntülerin çekildiği süt toplama merkeziyle iş bağının olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Bugün internette dolaşıma giren, sadece gıda hijyeni yönetmeliği değil, vicdan ve ahlak ile de alakası olmayan videonun Konya'da bir süt toplama firmasında gerçekleşmesi sonucunda, Torku markamızın adının anılması nedeniyle açıklama gereği hasıl olmuştur. Paylaşımlarda görülen söz konusu firma ile başta Torku olmak üzere hiçbir Konya Şeker iştirakinin geçmişte bir iş bağı veya ticari alışverişi olmadığı gibi, bundan sonra da kesinlikle olmayacaktır. Torku'nun bu firmadan süt aldığına dair iddialar tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamakta olup konuyla ilgili yargı makamları nezdinde hukuki girişimde bulunulmuştur. Arkasında 900 bin çiftçi ortağıyla Konya Şeker'in bulunduğu "Torku Güvenilir Gıda Zinciri"nin iki temeli; sertifikalı çiftçilerden oluşan hammadde tedarik modelimiz ve yüksek teknolojinin kullanıldığı en üst düzeyde hijyenin sağlandığı Akıllı Üretim Tesisimiz ile siz değerli tüketicilerimize her aşamada titizlikle denetlenen ürünler sunduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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