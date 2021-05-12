Torino - Milan İspanya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Seria A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Torino - Milan maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Seria A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Torino - Milan maçıdır. Peki Torino - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
TORİNO - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Torino - Milan maçı 12 Mayıs Çarşamba günü bu akşam saat 21.45'te başlayacaktır.
TORİNO - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Torino - Milan maçını BeinSport 3 kanalından izleyebilirsiniz.