Torino - Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya Serie A maçı, bugün Torino - Fiorentina maçı karşılaşması olacak. Futbol severlerin ilgiyle takip ettiği İtalya Serie A, Torino - Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta? olacağı ise merak konusu.