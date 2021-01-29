Torino - Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Torino - Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta?

29.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:05
Torino - Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya Serie A maçı, bugün Torino - Fiorentina maçı karşılaşması olacak. Futbol severlerin ilgiyle takip ettiği İtalya Serie A, Torino - Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta? olacağı ise merak konusu.

Tüm dünyanın takip ettiğiİtalya Serie A maçı devam ederken bugünkü karşılaşma Torino - Fiorentina maçı arasında olacak. Torino - Fiorentina maçı saat kaçta olacağı belli olurken, heyecanla bekleyen taraftarlar Torino - Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunu soruyor.

TORİNO - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A maçında ev sahibinin Torino olacağı, Torino - Fiorentina maçı karşılaşması Torino Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek. Torino - Fiorentina maçı, Bilyoner TV,Bein Sports 2 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca,Kablo TV 233,Digiturk 78 ve web üzerinden izlenebilecek.

TORİNO - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

29 Ocak Cuma günü oynanacak İtalya Serie A Torino - Fiorentina maçı karşılaşması Türkiye saatiyle 22.45'de başlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Feyza Aktan Jason Statham
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Torino - Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 10:05:30. #1.16#
title