Torino - Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İtalya Serie A maçı, bugün Torino - Fiorentina maçı karşılaşması olacak. Futbol severlerin ilgiyle takip ettiği İtalya Serie A, Torino - Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta? olacağı ise merak konusu.
Tüm dünyanın takip ettiğiİtalya Serie A maçı devam ederken bugünkü karşılaşma Torino - Fiorentina maçı arasında olacak. Torino - Fiorentina maçı saat kaçta olacağı belli olurken, heyecanla bekleyen taraftarlar Torino - Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunu soruyor.
TORİNO - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya Serie A maçında ev sahibinin Torino olacağı, Torino - Fiorentina maçı karşılaşması Torino Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek. Torino - Fiorentina maçı, Bilyoner TV,Bein Sports 2 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca,Kablo TV 233,Digiturk 78 ve web üzerinden izlenebilecek.
TORİNO - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
29 Ocak Cuma günü oynanacak İtalya Serie A Torino - Fiorentina maçı karşılaşması Türkiye saatiyle 22.45'de başlayacak.