Gaziantep'in forvet oyuncusu Borven: "En az 10 gol atmak istiyorum"

Süper Lig ekibi Gaziantep'in yeni transferlerinden forvet Torgeir Borven, sezonu en az 10 golle tamamlamak istediğini söyledi.

Süper Lig ekibi Gaziantep'in yeni transferlerinden forvet Torgeir Borven, sezonu en az 10 golle tamamlamak istediğini söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan kırmızı-siyahlı ekip, Avusturya kampının ardından bugün Gaziantep'te ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan takımın forvet oyuncusu Borven, geçen sezon MKE Ankaragücü'nde oynadığını, işlerin kötüye gittiğini ve takımın küme düştüğünü belirtti.

Borven, Türkiye'yi sevdiğini ve burada kalmak için seçenekleri değerlendirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Burayla ilgili güzel şeyler duyuyordum. Konuşmaya başladıktan sonra daha güzel şeyler duydum. Uzun vadeli hedefleri olan bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaya başlayacağız, umarım başarılı oluruz. Geçen yıl takım iyi bir görüntü veriyordu. Kaliteli bir takım ve iyi bir seviyede olduklarını geçen sezon görmüştük. Avusturya kampında çalışmaya başladıktan sonra bu takımın ne kadar iyi olduğunu net gördüm. Bence bireysel ve takım olarak çok kaliteli bir ekibe sahibiz. Geçen sezon 10 gol atmıştım, bu sezon da en az 10 gol atmayı hedefliyorum ve ilk maçtan başlamak istiyorum."

Öte yandan, kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanı, 1 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak