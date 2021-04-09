Son dakika gündem: TÖRER OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 KİŞİDEN 6'SI TUTUKLANDI
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Son dakika gündem: TÖRER OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 KİŞİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Diyarbakır Lice'de ekim ayında gerçekleştirilen hava destekli PKK/KCK terör örgütü operasyonunda şüphelilerin üzerinden çıkan dijital verilerin incelenmesinin ardından, İstanbul'daki saldırılarla bağlantıları oldukları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakır Lice'de ekim ayında gerçekleştirilen hava destekli PKK/KCK terör örgütü operasyonunda şüphelilerin üzerinden çıkan dijital verilerin incelenmesinin ardından, İstanbul'daki saldırılarla bağlantıları oldukları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3'ü yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Lice'de 03 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen hava destekli PKK/KCK terör örgütü operasyonunda şüphelilerin üzerinden çıkan dijital verilerin incelenmesinde 9 kişinin İstanbul'daki saldırılarla bağlantıları oldukları tespit edildiği belirtildi.

Bu tespitlerin üzerine İstanbul'un 5 ayrı ilçesinde 06 Nisan 2021 günü gerçekleştirilen operasyonda 9 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sının "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklandığı, 3'nün de yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Son dakika gündem: TÖRER OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 KİŞİDEN 6'SI TUTUKLANDI
Son dakika gündem: TÖRER OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 KİŞİDEN 6'SI TUTUKLANDI
Son dakika gündem: TÖRER OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 KİŞİDEN 6'SI TUTUKLANDI
Son dakika gündem: TÖRER OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 KİŞİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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