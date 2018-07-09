Külliye'deki Törene Katılan Misafirlere, Özel Bastırılan 1 Liralardan Hediye Edildi
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Külliye'deki Törene Katılan Misafirlere, Özel Bastırılan 1 Liralardan Hediye Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören gerçekleştiriliyor. Törene katılan misafirlere darphane tarafından özel bastırılan 1 liralardan hediye ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören gerçekleştiriliyor. Törene katılan misafirlere darphane tarafından özel bastırılan 1 liralardan hediye edildi.

MİSAFİRLERE TÖREN İÇİN ÖZEL BASTIRILAN 1 LİRALARDAN HEDİYE EDİLİYOR

Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edildi.

ÖZEL PARALARIN BİR KISMI TEDAVÜLE SOKULACAK

Ayrıca, tören gününe özel pul bastırılacak. Öte yandan Törene katılan misafirlere darphane tarafından özel bastırılan 1 liralardan bir kısmı da tedavüle sokulacak.

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