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Törende bayılan eski ahi korkuttu

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Törende bayılan eski ahi korkuttu

Edirne'de 34. Ahilik Haftası kutlamalarında kalp rahatsızlığı olan 2020 yılı ahisi 66 yaşındaki Efgan Döşlüoğlu fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Edirne'de 34. Ahilik Haftası kutlamalarında kalp rahatsızlığı olan 2020 yılı ahisi 66 yaşındaki Efgan Döşlüoğlu fenalaşarak baygınlık geçirdi.

13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası kapsamında Edirne'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında 25 Kasım Stadyumu önünde bir araya gelen grup, Atatürk Anıtı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Ahilik Haftası'nın önemine ilişkin basın açıklaması yapıldı. Programa katılan 2020 yılı ahisi Efgan Döşlüoğlu (66), bu sırada fenalaşarak baygınlık geçirdi. Tören alanındaki banka oturtulan Döşlüoğlu, katılımcıları ve çevredekileri korkuttu. Olay yerine gelen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak etrafta sağlıkçı olup olmadığını sordu ve ambulansı aradı.

İlk yardımın önemi bir kez daha anlaşıldı

Bu arada geçtiğimiz hafta İlk Yardım Günü kapsamında Saraçlar Caddesi'nde etkinlik gerçekleştirilmişti. Yaşanan olay, ilk yardımın böyle durumlar karşısında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İlk müdahaleyi yapan 112 acil sağlık ekipleri, ardından Efgan Döşlüoğlu'nu ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Hastanede anjiyo yapılan Döşlüoğlu'nun tedavisinin sürdüğü ifade edildi. - EDİRNE

Törende bayılan eski ahi korkuttu

Törende bayılan eski ahi korkuttu

Törende bayılan eski ahi korkuttu

Törende bayılan eski ahi korkuttu

Törende bayılan eski ahi korkuttu

Törende bayılan eski ahi korkuttu

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