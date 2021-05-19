Törende bayılan çocuklara ilk müdahale doktor başkandan
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Törende bayılan çocuklara ilk müdahale doktor başkandan

Törende bayılan çocuklara ilk müdahale doktor başkandan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Muğla ve ilçelerinde de düzenlenen törenler ile kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Muğla ve ilçelerinde de düzenlenen törenler ile kutlandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen törende etkinliğe katılan iki çocuk rahatsızlandı. Rahatsızlanan çocuklara ilk müdahale Muğla'nın Doktor Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den geldi.

Tören sırasında aniden fenalaşan iki çocuk sağlık ekiplerinin gelmesine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ilk müdahaleyi yaptı. Sıcak hava nedeniyle rahatsızlanan çocukların ilk müdahalesinin ardından dinlenmeye alındılar. - MUĞLA

Törende bayılan çocuklara ilk müdahale doktor başkandan
Törende bayılan çocuklara ilk müdahale doktor başkandan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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