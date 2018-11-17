Tören Alanına Girişler Başladı
Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL DHAİstanbul'da 5 millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.
Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL DHA
İstanbul'da 5 millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.
Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek tören alanına vatandaşların girişi başladı. 13.30 sıralarında kapılar açıldı. Gelenler 3 ayrı güvenlik noktasından aranarak, tören alanına giriş yapıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Tören alanına gelenler
-Tören alanından genel ve detaylar