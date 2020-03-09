"Töre" oyunu Akşehir'de sahnelendi
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Akşehir, Güncel

"Töre" oyunu Akşehir'de sahnelendi

Akşehir Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında "Töre" isimli tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturdu.

09.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:55

Akşehir Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında "Töre" isimli tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturdu.

Akşehir Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, sanatseverler zaman zaman hüzünlenirken, zaman zaman da eğlenceli anlar yaşandı.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, oyunculara günün anısına bir plaket takdim ederken, teşekkür etti.

Daha sonra vatandaşlar, oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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