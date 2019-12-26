Töre İkinci Oyunda Kapalı Gişe

26.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:32

İnegöllü oyuncuların yer aldığı muhteşem gösteri, ilk oyunda olduğu gibi yine kapalı gişe oynadı.

İnegöl Belediyesi, Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Turgut Özakman'ın yazdığı ve Volkan Derman'ın yönettiği, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı "Töre" isimli yetişkin tiyatro oyununu ilçe halkıyla buluşturdu. Ekim ayında da gösterimi yapılan oyun, ikinci gösteriminde de kapalı gişe oynadı.

YOĞUN İLGİ

Çarşamba akşamı 20.00'da İnegöl'de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde başlayan oyunu, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun başarılı oyuncuları; Yadirgar Çetinkaya, Abdurrahman Özturhan, Ayfer Er, Şükran Sefer, Derya Tunca, Yunus Karabacak, Simge Arıcan, Şeyma Türkmen, Sude Kaput, Özge Görenli ve Musab Emin Sevinç sahneye taşıdı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisini, Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger ve bazı meclis üyeleri ile siyasi parti temsilcileri de izledi.

TÖRE CİNAYETLERİ KONU ALINDI

Töre cinayetlerini konu alan oyunda, olay 1900'lerde, Erzurum'da Karagillerin evinin avlusunda geçiyor. Karagiller ve Çolakgiller aileleri arasında yıllardır süren bir kan davası vardır. Bu kan davasında her iki taraf da erkeklerin çoğunu kaybetmiştir. Öldürme sırası Karagillerdedir. Kara Hasan'ın oğlu Yakup Ağa'yı vuran Çolakgiller'in Mustafa, köye inmiştir. Evin kalan iki erkeği, Kara Hasan ve Oğul dışında, evin kadınları da kendilerinden biri daha ölmeden, karşı taraftan olan Mustafa'yı kıstırıp öldürmek için silahlanıp dışarı çıkarlar. Ancak olaylar bundan sonra hiç kimsenin beklemediği şekilde gelişir. Kan davasını sona erdirecek bir aşkın alevlenmesiyle akan kanın son bulması beklenirken, oyun acı bir sonla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor.

TİYATRO EKİBİMİZİN YAPTIĞI İŞLER ÇOK DEĞERLİ

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının başarılı performanslarıyla alkış aldığı oyunun sonunda, Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Taban, "Ekibimize çok teşekkür ediyorum. Oyunun konusundan bahsetmek gerekirse, bölgemizde belki bu tür olaylar çok yaşanmasa da dünyanın böyle bir gerçeği var diyebiliriz. Belediye Tiyatromuz sergiledikleri performansla da bu duyguyu bize geçirdiler. İzlerken de çok duygulandık. Sizlere de ekibimizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Tiyatro ekibimizin yaptığı işler çok değerli. Bunu ifade etmem lazım. Gençlerimizi ve bu konuda yeteneği olan herkesi davet ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Yeter ki böyle güzel yetenekleri keşfedelim" dedi.

Kaynak: Bültenler