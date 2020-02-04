Töre cinayetlerine dikkat çeken 'Dördüncü ay' seyirciyle buluştu

04.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:17

MERSİN'de gönül ilişkisi yaşadığı erkekten hamile kalınca töre cinayetine kurban giden kızın yaşamını konu aldığı 'Dördüncü Ay' isimli oyun, Şehir Tiyatroları'nda sahnelenmeye başlandı. Oyun, kadına yönelik şiddet ve töre cinayetlerinin yarattığı trajediye dikkat çekiyor.

?Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatroları, yeni sezonun üçüncü oyunu olarak 'Dördüncü Ay' adlı oyunu sahneye koydu. Kongre Merkezi'ndeki oyuna, kalabalık bir izleyici topluluğu ilgi gösterdi. Şehir Tiyatroları oyuncularından Gökhan Şimşek'in yönettiği oyunun başrollerini yine Şehir Tiyatroları oyuncularından Güvenç Gümüş ile Gülhatun Kutlay paylaştı.

İsveç'te yaşayan ve anne babalarını trafik kazasında kaybeden 2 kardeşin dramının anlatıldığı oyun, kadına yönelik şiddet ve töre cinayetinin yarattığı trajediye dikkat çekiyor. Oyunda, kız kardeşinin bir erkekle gönül ilişkisi olduğunu öğrenen ağabeyinin, akrabalarının da telkiniyle törenin gereklerini yerine getirerek kardeşini öldürmesi ve cezaevindeki süreçte kardeşinin hayaliyle konuşarak yaptığı vicdan muhasebesi ile aklını kaybetmesi başarılı bir dille anlatılıyor.Kadına yönelik şiddet ve töre cinayetlerinin yaratmış olduğu trajedilere farklı bir gözden bakılmasını sağlayan oyun sonrası sahneye gelen Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Bengi İspir Özdülger, oyunun yönetmeni Gökhan Şimşek ile oyuncular Güvenç Gümüş ve Gülhatun Kutlay'ı tebrik etti.Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Bengi İspir Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak, bu tür toplumsal mesaj veren oyunları sahnelemeye devam edeceklerini belirterek, "Sanatseverlerimizin beklentilerine uygun etkinliklerimiz artarak devam edecek ve Mersin gerçek anlamda bir kültür ve sanat kenti olacak" dedi.

Oyun, Şubat ayının sonuna kadar her cuma saat 19.30'da Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Kaynak: DHA