Torchlight III'ün Yeni Fragmanında Sharpshooter Sınıfı Tanıtılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Torchlight III'ün Yeni Fragmanında Sharpshooter Sınıfı Tanıtılıyor - Haber
Teknoloji

Torchlight III'ün Yeni Fragmanında Sharpshooter Sınıfı Tanıtılıyor

Perfect World Entertainment ve Echtra Games tarafından yayınlanan yeni Torchlight III fragmanda, Sharpshooter sınıfının tanıtımı yapılıyor.

26.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:34
Torchlight III'ün Yeni Fragmanında Sharpshooter Sınıfı Tanıtılıyor

Perfect World Entertainment ve Echtra Games tarafından yayınlanan yeni Torchlight III fragmanda, Sharpshooter sınıfının tanıtımı yapılıyor.

Torchlight III, Ocak ayı içerisinde duyurulmuştu. Oyunun geliştirilmesine esasen Torchlight Frontiers olarak başlanmıştı. Ne var ki sonradan ilk iki Torchlight için tam bir halef olduğunun anlaşılması, üstüne bir de Alfa versiyonunu test edenlerin yaptıkları geri dönüşlere bağlı olarak oyunun serinin köklerine döndürülmesine karar verilmişti. Bu karşımıza Torchlight III duyurusunu çıkartmıştı.

Klasik Act yapısı üzerine kurulu olacak oyunda, daha iyi bir deneyim sunulabilmesi için çoğu bölge özel olarak ayarlanmış ama oyuncular halen ortak kullanım alanlarında birbirleriyle karşılaşabilecek ve birlikte oynayabilmek için gruplar oluşturabilecekler. Karakterinizi yaratırken çevrimiçi ve çevrimdışı mod seçimi yapabilmeniz mümkün olacak.

Sharpshooter sınıfının tanıtımının yapıldığı yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu yeni sınıf, ok gibi uzak mesafeli silah hassasiyet yetenekleri ile büyülü eşyaları birleştirerek, düşmanları oldukça uzak mesafelerden vurabileceksiniz. Bu sayede, oyunun haritasındaki düşman sürülerine karşı büyük bir avantajınız olacak. Harita üzerindeki farklı bölgeleri gezerek bu sınıftaki karakterinizin yeteneklerini geliştirerek farklı özellikler kazanabilecek ve cephanenizi yenileyebileceksiniz.

Sharpshooter şu an devam etmekte olan kapalı alfa testinde bulunuyor. Torchlight III oyununun çıkışında da seçilebilir sınıfların arasında yer alacak.

Torchlight III Yaz mevsiminde PC (Steam), sonrasında ise PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi Haber
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haber
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi Haber
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi
Türkiye, Kovid-19 salgınında en karanlık günü geride bıraktı Haber
Türkiye, Kovid-19 salgınında en karanlık günü geride bıraktı
İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata Haber
İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
Pazara giden genç, moral vermek için yaptığıyla herkesten alkış topladı Haber
Pazara giden genç, moral vermek için yaptığıyla herkesten alkış topladı
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi
Günlük burç yorumları 26 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 26 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime...
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Servet Yazıcı Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Futbolcu Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Torchlight III'ün Yeni Fragmanında Sharpshooter Sınıfı Tanıtılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 09:58:17. #1.14#
title