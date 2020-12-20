Torbayla araziye bırakılan köpek ve 8 yavrusuna sahip çıktılar
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Torbayla araziye bırakılan köpek ve 8 yavrusuna sahip çıktılar

20.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:26
Torbayla araziye bırakılan köpek ve 8 yavrusuna sahip çıktılar

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, torba içinde boş araziye bırakılan ve bölge halkı tarafından bulunan köpek ve 8 yavrusuna, Genç İçin Bir Saat Derneği (GİBS-DER) sahip çıktı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, torba içinde boş araziye bırakılan ve bölge halkı tarafından bulunan köpek ve 8 yavrusuna, Genç İçin Bir Saat Derneği (GİBS-DER) sahip çıktı. 

Yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kendilerine verilen özel izinle Genç Belediyesi'nce tahsis edilen alanda barınak çalışması yapan GİBS-DER üyeleri, boş araziye bırakılan torba içindeki anne köpek ve 8 yavrusuna sahip çıktı. Dernek üyeleri, köpekleri barınağa getirip, bakımını yaparak, besledi. 

GİBS-DER Başkanı Anıl Korkut, Genç Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen alanda sokak hayvanları için barınak çalışması yaptıklarını belirterek, "Kaymakamlıktan aldığımız özel izinle çatı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayvansever bir vatandaşın ihbarıyla torba içine bırakılan anne ve yavru köpekleri alıp güvenli bir şekilde barınağa getirip, beslenme ihtiyaçlarını karşıladık. Sessiz dostlarımıza yapılan bu zulmü kınıyoruz. Bu yapılan insanlık suçudur, lütfen duyarlı olalım" dedi.

 


Torbayla araziye bırakılan köpek ve 8 yavrusuna sahip çıktılar
Torbayla araziye bırakılan köpek ve 8 yavrusuna sahip çıktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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