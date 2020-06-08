Torbalı zaruri tedarik üssü oldu Torbalı sanayisinin önemli bir rol üstlendiğini ifade eden TTO Başkanı Olgun "Gıda, sağlık, hijyen, temizlik, lojistik ve ihracat yapan 20 farklı sektörde 500 firmamız hafta sonu kısıtlamalarında üretimini sürdürüp tedarik zincirinin kopmaması için fedakarca çalıştı" dedi.

Koronavirüs sebebi 14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nisan ve mayıs aylarında devam etti. 8 hafta boyunca İzmir genelinde de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bazı sektörler istisna kapsamına alınmıştı. Gıda, temizlik, ilaç, lojistik, ihracat, tarımsal üretim ve bu sektörlere hizmet veren işletmeler istisna kapsamına alınmıştı. Zaman zaman resmi tatiller ile birleştirilen ve 4 günü bulan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çok sayıda firmaya ev sahipliği yapan Torbalı'nın Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun "İlçe olarak tedarik zincirinin durmaması ve zaruri ihtiyaçların devamı adına önemli bir rol üstlendik" dedi. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter'in İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi gereği çalışması zaruri olan firmalara 8 hafta boyunca izin verdiğini kaydeden Olgun "Bu konuda öncelikle Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Odamızla koordinasyon içerisinde firmalarımızın tedarik zincirinin devamı için ciddi bir mesai sarf etti" dedi.

KAYMAKAMIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Sekiz haftalık süre zarfında 20 farklı sektörde ortalama 500 firmanın üretim yapmaya devam ettiğini belirten Olgun; gıda, temizlik, sağlık, lojistik, hijyen maddelerinin üretimi ve bu sektörlere hizmet veren firmaların üretime devam ettiğini söyledi. İhracatçı firmaların siparişlerinin yetişmesi adına çıkarılan genelgenin önemli bir hizmet sağladığını kaydeden Olgun "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi süreçte önemli bir hizmet ortaya koydu. Tedarik ve lojistik zincirinin devamı adına bu zor süreçte işletmelerimiz bir taraftan korona ile mücadele etti. Diğer yandan da zaruri üretimin devamı ve dağıtımı noktasında büyük fedakârlıkta bulundular. Oda olarak ilk günden itibaren Kaymakamımız Sayın Öter ile kurduğumuz koordinasyon sonucunda işletmelerimizin çalışması için ilgili genelge gereği seri bir şekilde firmalarımıza izin belgelerini ulaştırdık. Torbalı her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de ülkenin zaruri tedarik ve lojistiğinin devamı için önemli bir fonksiyon üstlendi." şeklinde sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler