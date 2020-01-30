Torbalı ve Çeşme'ye modern itfaiye binası

30.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:44

Her iki bina da acil durumlarda itfaiye erlerinin zaman kaybetmeden çıkışına olanak sağlayacak şekilde tasarlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Torbalı ve Çeşme'de yapılan modern itfaiye binalarının inşaatı tamamlandı. Önce Torbalı'nın Çaybaşı mahallesindeki sonra da Çeşme'deki bina kısa süre içinde hizmete alınacak.

Beş araç kapasiteli Torbalı Çaybaşı İtfaiye Hizmet Binası 3 milyon 750 bin liralık yatırımla bin 500 metrekarelik alana kuruldu. Böylelikle Torbalı'daki itfaiye sayısı üçe çıktı. Sekiz araç kapasiteli Çeşme İtfaiye Hizmet Binası ise 5,5 milyon liralık yatırımla 4 bin 190 metrekarelik alana inşa edildi.

Hızlıca binadan çıkabilecekler

Her iki bina da acil durumlarda itfaiye erlerinin teçhizatlarıyla birlikte zaman kaybetmeden çıkışına olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. İki katlı binaların üst katında iki kişilik ve banyolu dinlenme odaları, zemin katlarında ise ofisler ve yemekhaneler bulunuyor. Hem zemin hem de üst kattan garaja geçilebiliyor. Tesislerde itfaiye erlerinin fiziksel güçlerini koruyabilmeleri için fitness salonu, basketbol ve voleybol sahaları da bulunuyor.

Bu iki binanın hizmete girmesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın itfaiye grup sayısı 52'ye çıkacak.

Kaynak: Bültenler