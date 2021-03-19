Torbalı Ticaret Odasından öğrencilere 100 dizüstü bilgisayar

Torbalı Ticaret Odası, ilçede bulunan bir sanayi kuruluşunun desteği ile 100 dizüstü bilgisayarı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin velilerine teslim etti.

Torbalı Ticaret Odası, ilçede bulunan bir sanayi kuruluşunun desteği ile 100 dizüstü bilgisayarı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin velilerine teslim etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında "Bir Tablet de Sen Bağışla" kampanyası kapsamında ilk etapta TOBB ve sanayi kuruluşlarının desteğiyle 100 öğrenci ile ilçedeki EBA iletişim noktalarına bilgisayar ve tablet bağışlandı.

İkinci etapta ilçedeki bir sanayi kuruluşunun desteğiyle 100 dizüstü bilgisayar daha ailelere ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, destekte bulunan firmalara ve odaya teşekkür etti.

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ise toplamda 200 aileye ve EBA noktasına ulaştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde oda olarak elimizi taşın altına koyduk. İlçedeki sosyal sorumluluk projelerinin hepsinde katkı koymaya özen gösteriyoruz. Bu vesileyle de bir kez daha geleceğimiz olan öğrencilerimiz adına herkese 'bir bilgisayar veya tablet de sen bağışla' diyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz