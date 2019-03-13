Torbalı'nın İhracatı 66 İli Geride Bıraktı

İzmir Torbalı ilçesinden 2018'de gerçekleşen ihracatın 66 ili geride bıraktığı bildirildi.

Torbalı Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin 2018'de ihracatını geçen yıla göre yüzde 8,45 artırarak 1 milyar 180 milyon dolara çıkardığı kaydedildi.

İlçenin bu rakamla Eskişehir, Trabzon, Samsun ve Aydın gibi 66 ili geride bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Torbalı'nın ihracatında tütün, mobilya ve kimya sanayi başı çektiği belirtti.

İzmir'de ödenen verginin yüzde 55'inin Torbalı'dan karşılandığını ve hedeflerinin sürdürülebilir büyüme olduğuna değinen Olgun, şunları kaydetti:

"2023 hedefimiz ise 5 milyar dolar. Hedefimiz her zaman Türkiye'nin ihracattaki büyüme oranını geçmek olacaktır. Torbalı'da çok sayıda sanayi kuruluşumuz var. 800 civarında fabrikamız, iki organize sanayimiz var. Üretim var, tarım var, hizmet sektörü ve inşaat sektörü gelişiyor. Her yıl mevcut nüfusumuza 10-15 bin civarında nüfus ekleniyor. 2018 yılında vergi tahsilat oranımız yüzde 99 olarak gerçekleşti. Vergi sıralamasında Türkiye'de 5.'siyiz. İzmir'in ödediği verginin yüzde 47,7'si Torbalı'dan toplanıyor."

Kaynak: AA