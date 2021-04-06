Torbalı Mobilya OSB için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Organize Sanayi Bölgesinin yanında kurulan Mobilya Organize Sanayi Bölgesi ile sektöre önemli bir gelişim alanı oluşturulduğunu belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Organize Sanayi Bölgesinin yanında kurulan Mobilya Organize Sanayi Bölgesi ile sektöre önemli bir gelişim alanı oluşturulduğunu belirtti.

Kaya, yaptığı açıklamada İzmir-Aydın Otoyolu'nun kenarında yer alan OSB arazisinin, eşsiz konumu ile üreticilere büyük avantaj sağlayacağını belirtti.

Çalışmalarda son safhaya gelindiğini aktaran Kaya, "Artık mutlu sona çok yakınız. İzmir'de marka haline gelmiş mobilya sektörü, üretim tesisleri, showroomları ve Mobilya Meslek Yüksekokulu ve sosyal tesisleriyle yeni bir OSB'ye kavuşuyor. Mobilya üreticilerini, konut alanlarının arasında kalmış, büyüme şansı olmayan üretim alanlarından kurtarıyoruz."

Milletvekili Kaya, 64 firmanın başvuruda bulunduğu Mobilya OSB'de faaliyetlerin İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Torbalı Ticaret Odası'nın içerisinde bulunduğu Müteşebbis Heyet tarafından yürütüleceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol