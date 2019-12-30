30.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:58

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve bir polis memurunu da ağır yaralayan E.Y. isimli zanlı yakalandı. - İZMİR

Kaynak: İHA