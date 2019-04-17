Torbalı Ekonomisi Her Yerde Tanıtılıyor

Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e geçen Torbalı Ticaret Odası (TTO) heyetinin ikinci durağı, Mardin Sanayi ve Ticaret Odası oldu. TTO Başkanı Olgun, "Torbalı ekonomisini her yerde tanıtacağız. Hem Mardin Hem Torbalı kazansın" dedi. Mardin TSO Başkanı Tutaşı ise "Torbalılı yatırımcıları zeytin tesisi açmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e geçen Torbalı Ticaret Odası (TTO) heyeti, burada Mardin Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Her iki odaya mensup 60 kişilik iş insanı grubu, sektörleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunup ticaret yapma potansiyeli üzerinde değerlendirmede bulundu. TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ve Meclis Başkanı Erkan Aksoy öncülüğündeki 30 kişilik iş insanı heyetini burada Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, yönetim kurulu üyeleri ve bir grup iş insanı karşıladı. İlk olarak yapılan ortak tanıtım toplantısının ardından karşılıklı iş görüşmeleri yapıldı. Farklı sektörlerden yaklaşık 60 kişilik iş insanı grubu sektörleri ile ilgili bilgi alış verişinde bulunup ticaret yapma potansiyeli üzerinde değerlendirmede bulundu.

Toplantı esnasında Mardin'in potansiyelini anlatan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tutaşı şunları söyledi:

"Sizleri güzel şehrimiz Mardin'de ağırlamak bizler için şeref verici. Mardin, tarihte tarımın ilk yapıldığı yerlerden biridir. Buradan da anlayacağınız üzere çok bereketli topraklarda yaşıyoruz. Özellikle tarımsal üretim ve üretilen ürünlerin işlenmesi ile ihracatımız her geçen gün artıyor. Kamunun uygulamaya almış olduğu teşvik programları sayesinde ilimiz daha da yatırım yapılabilir bir cazibe merkezi haline geldi. Burada terörün olduğunu algısını kırmak istiyoruz. Hakikat şu ki Mardin de terör yoktur ve biz Mardinli ticaret insanları olarak Torbalılı ticaret insanları ile olan ticaret ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Siz zeytinde güzel işler yapıyorsunuz. Yatırımcılarınızı buraya zeytin ve zeytinyağı tesisi yatırımı yapmaya davet ediyoruz."

TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun da, Torbalı ekonomisi ile ilgili bilgi verdi. Konuşmasına başta Mardin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Tutaşı'nın ve Mardin halkının misafirperverliğine teşekkür ederek başlayan Olgun, ilçenin sanayi, ticaret ve tarım potansiyeline dikkat çekti. İzmir sanayisinin Torbalı'da öbeklendiğinin altını çizen Olgun, şöyle devam etti:

"Artan ihracat rakamlarımızda ilçemizin her geçen gün ivme kazandığını göstermektedir. Bizler burada gördüğümüz misafirperverlikten çok memnun olduk. Karşılıklı ticareti geliştirecek, birlikteliklere vesile olacak bir toplantı olmasını diliyorum. Mardin ve Torbalı iki kadim ve bugün de medeniyetin ve bir arada yaşamın olduğu en güzel iki örnek. Diliyorum ki bir arada yaşama kültürü gelişmiş bu iki kentin tacirlerinin arasında olan ticaret hacmi daha da artsın. Hem Torbalı, hem de Mardin kazansın."

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantının ardından Deyrul Zaferan Manastırı, Kasımiye Medresesi ve Midyat şehir turundan sonra Batman Hasankeyf'i de gezen TTO heyeti, Diyarbakır'da da kentin ekonomisi ve iş birliği teklifleri için çeşitli görüşmelerde bulunacak. - İZMİR

Kaynak: İHA