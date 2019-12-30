Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı

30.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:49

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park (53) evinin önünde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Aynı kişi olduğu üzerinde durulan saldırgan, bundan 20 dakika sonra, Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in evine giderek, eşi Hatice Gülcemal'i vurarak öldürdü. Silahlı saldırgan, Dr. Harun Gülcemal'i öldürmekle tehdit ederek götürdüğü banka ATM'sinden para çektirdikten sonra kaçtı. Saldırgan, çıkan çatışmada bir polis memurunu da başından vurarak ağır yaraladı. Polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan, ilçeyi ablukaya alan güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

Torbalı, dün gece dehşeti yaşadı. Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park, saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kimliği belirsiz kişinin tabanca ile Dr. Park'a ateş açıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dr. Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dr. Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA