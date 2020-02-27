Torbalı'daki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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Torbalı'daki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen ve 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

27.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:30
Torbalı'daki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

'in ilçesinde meydana gelen ve 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Metropolis Bulvarında Sevgül Çalışkan'ın kullandığı 35 AFC 734 plakalı otomobil, seyir halindeki 35 JBU 41 ve park halindeki 35 YP 174 ile 35 NGH 29 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada Ömer İpek ve Murat Arısu yaralanarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arısu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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