Torbalı'daki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen ve 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen ve 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Metropolis Bulvarında Sevgül Çalışkan'ın kullandığı 35 AFC 734 plakalı otomobil, seyir halindeki 35 JBU 41 ve park halindeki 35 YP 174 ile 35 NGH 29 plakalı otomobillere çarptı.
Kazada Ömer İpek ve Murat Arısu yaralanarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arısu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA