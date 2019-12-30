Torbalı'daki peş peşe cinayetlerin zanlısı yakalandı - Zanlının saklandığı ev
Haberler » Güncel » Torbalı'daki peş peşe cinayetlerin zanlısı yakalandı - Zanlının saklandığı ev - Haber

Torbalı'daki peş peşe cinayetlerin zanlısı yakalandı - Zanlının saklandığı ev

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlı, saklandığı evde yaralı olarak yakalandı.

30.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:32

'de İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlı, saklandığı evde yaralı olarak yakalandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Torbalı'daki peş peşe cinayetlerin zanlısı yakalandı - Zanlının saklandığı ev
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler