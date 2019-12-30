: Torbalı'daki peş peşe cinayetlerin zanlısı yakalandı - Zanlının saklandığı ev

30.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:32

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlı, saklandığı evde yaralı olarak yakalandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kaynak: AA

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