Torbalı'daki kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
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Torbalı, İzmir, Güncel

Torbalı'daki kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde dün refüjü aşan TIR'ın, karşı şeritteki kamyon ve bir yolcu minibüsüne çarptığı kazada, ağır yaralanan minibüs şoförü Nihat Bakım, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

17.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:23
Torbalı'daki kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde dün refüjü aşan TIR'ın, karşı şeritteki kamyon ve bir yolcu minibüsüne çarptığı kazada, ağır yaralanan minibüs şoförü Nihat Bakım, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselirken, diğer 3 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında İzmir-Aydın karayolu, Kuşçuburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden E.Ö., kullandığı 35 TOZ 84 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşarak, karşı şeride geçti ve Ö.E. yönetimindeki 47 PT 152 plakalı TIR ile Nihat Bakım'ın kullandığı İzmir-Torbalı seferini yapan 35 ABH 072 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Demir yığınına dönen minibüsteki yolculardan Ali Öztürk (40), olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, minibüs şoförü Bakım'ın aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan minibüs şoförü Nihat Bakım, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bakım, burada aynı gece yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, 3 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan kazada ölen yolcu Ali Öztürk'ün cenazesinin memleketi Samsun'da toprağa verildi.


Kaynak: DHA

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