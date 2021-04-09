Torbalı'da zabıta, Polis Haftası'nı sürprizle kutladı
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Torbalı'da zabıta, Polis Haftası'nı sürprizle kutladı

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Torbalı'da zabıta, Polis Haftası'nı sürprizle kutladı

Torbalı Belediyesi zabıta ekipleri bugün polise büyük bir sürpriz yaptı. Bir asılsız ihbar üzerine Zabıta Müdürlüğü'ne gelen polisler çiçek ve baklava ile karşılaştı.

Asılsız ihbarda bulunan zabıtadan polise sürpriz

Torbalı Zabıta Müdürlüğü'nde memura mukavemet ve saldırı olduğuna dair asılsız ihbarda bulunan Torbalı Zabıta Müdürlüğü çalışanları gelen polislere, Polis Haftası nedeniyle pastalı sürpriz yaptı. Zabıta Müdürü İsa Ünlü, 155'i arayarak, zabıta müdürlüğünde görevli personele saldırı olduğunu, ekip desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti. İhbar üzerine Zabıta Müdürlüğü'ne polis ekipleri sevk edildi.2 dakika gibi kısa bir sürede Zabıta Müdürlüğü'ne gelen polisler alkış sesleriyle neye uğradıklarını şaşırdı. Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürü İsa Ünlü, polislere çiçek ve baklava takdim edip Türk Polis Teşkilatı'nın Polis Haftası'nı kutladı.

POLİSLERDEN TEŞEKKÜR

Özellikle pandemi sürecinde polislerin büyük fedakarlıklara imza attığını, zaman zaman beraber mesai harcadıklarını ifade eden Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürü İsa Ünlü, "Görevi sadece suç ya da suçlularla sınırlı olmayan, özellikle bu pandemi döneminde doğaüstü gayretlerine şahit olduğumuz ilçemiz genelinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını ve polis teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize büyük bir şükranla sağlık ve mutluluklar temenni ediyorum." dedi. Sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zabıtalara teşekkür edip, görevlerine geri döndü.

Kaynak: Bültenler

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