Torbalı'da zabıta ormanlar için teyakkuzda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Torbalı'da zabıta ormanlar için teyakkuzda

Torbalı'da zabıta ormanlar için teyakkuzda
Bültenler - Haberler | Güncel

Son günlerde üst üste gelen orman yangını haberleri sonrasında yüzde 40'ı ormanlarla kaplı olan Torbalı'da, belediye önlemleri artırdı.

Karadan ve havadan ormanları gözetleyen ekipler, giriş çıkışları da kontrol altında tutuyor.Zabıta havadan ve karadan ormanları gözetliyor

Son günlerde üst üste gelen orman yangını haberleri sonrasında yüzde 40'ı ormanlarla kaplı olan Torbalı'da, belediye önlemleri artırdı. Torbalı Belediyesi zabıta ekipleri, ormanlarda devriye atarak hem güvenliği sağlıyor hem de mangal veya ateş yakanlara yaptırım uyguluyor. Öte yandan Torbalı Belediyesi belirli periyotlarda ormanlarda drone uçurarak herhangi bir dumanın olup olmadığını kontrol ediyor. Olası durumda Torbalı Orman İşletme Şefliği'ne de bilgi verecek olan Torbalı Belediyesi ekipleri, 7/24 ormanlarda mesai harcamaya devam edecek.

BAŞKAN TEKİN'DEN UYARI

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in talimatıyla ormanlarda önlemleri artıran zabıta ekipleri, giriş çıkışları da kontrol altında tutuyor.Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Bir süredir ülkece zor günler yaşıyoruz. Pek çok ilimizde yangınlar kontrol edilemez bir boyuta ulaştı. Torbalı Belediyesi olarak ilçemizde oluşabilecek yangınlara önceden müdahale edebilmek için birçok noktada 7/24 nöbetimize devam ediyoruz. Hem karadan hem de havadan gözlemlerimiz sürüyor. Burada ilçe sakinlerimize de iş düşüyor. Lütfen kimse şu süreçte ormanlara girmesin, ateş veya mangal yakmasın. Hele anız yakmaya hiç kalkışmasın. Unutmayalım ki yaşanabilir bir gelecek için yeşili korumak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ümit Dündar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Tuğba Özay Deniz Akkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Mesut Özil Caner Erkin Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Torbalı'da zabıta ormanlar için teyakkuzda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:56:11. #1.14#

title