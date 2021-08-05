?Torbalı'da yargı kararları uygulanıyor

Torbalı'da mahkeme kararıyla çalışma ruhsatı iptal edilen minibüs kooperatifinin bazı üyeleri, sabaha karşı ilçedeki ESHOT Garajı'nın önünü kapatarak otobüslerin servise çıkışını engelledi.

Torbalı'da mahkeme kararıyla çalışma ruhsatı iptal edilen minibüs kooperatifinin bazı üyeleri, sabaha karşı ilçedeki ESHOT Garajı'nın önünü kapatarak otobüslerin servise çıkışını engelledi. Yaklaşık dört saat süren eylem nedeniyle toplu ulaşım hizmeti alamayan binlerce vatandaş mağdur oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yargı kararları sonrası ilçe merkezi ile mahalleleri arasında toplu ulaşım hizmeti verilmesi zorunluluğu doğduğu vurgulandı, "Bu nedenle UKOME, hizmetin ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılması yönünde karar aldı" denildi.

Torbalı'da 5 Ağustos sabahı yaşanan toplu ulaşım krizi, işlerine gitmek isteyen binlerce kişiyi mağdur etti. Mahkeme kararıyla çalışma ruhsatı iptal edilen minibüs kooperatifinin bazı üyeleri, sabaha karşı ilçedeki ESHOT Garajı'nın önünü kapatarak otobüslerin servise çıkışını engelledi. Yaklaşık dört saat süren eylem, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, emniyet güçleri ve ESHOT yetkililerinin ikna çabalarıyla sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, kamuoyunu bilgilendirme adına yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ve mahallelerinde (köylerinde) faaliyet gösteren minibüs kooperatiflerinin, uzun yıllardır güzergahlar ve servis planları konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı belirtildi; şöyle devam edildi:

"Söz konusu kooperatif yönetimleri, birbirlerini mahkemeye verdi. İzmir İdare Mahkemeleri'nin verdiği kararlarla S. S. Torbalı Metropolis Şehiriçi Motorlu Taşımacılık Kooperatifi'nin taşımacılık faaliyetleri iptal edildi. Bu nedenle Torbalı ilçe merkezi ile mahalleleri arasında toplu taşımacılık hizmeti verilmesi zorunluluğu doğdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), hizmetin ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilmesi yönünde karar aldı. Hizmet, ESHOT'un, farklı güzergahları kullanan 713 No'lu DEÜ Meslek Yüksekokulu-Torbalı; 714 No'lu DEÜ Meslek Yüksekokulu-Torbalı Aktarma Merkezi ve 715 No'lu DEÜ Meslek Yüksekokulu-Torbalı Aktarma Merkezi hatlarıyla verilmeye başlandı.

Ayrıca Torbalı-İzmir Otogarı ve dönüşümlü olarak Torbalı-Kemalpaşa arasında çalışan SS 11, SS 25 ve SS 66 No'lu motorlu taşımacılık kooperatifleri ile Torbalı-Mahalleleri (Köyleri) arasında çalışan ticari tahditli minibüslerin güzergahlarının, ilçe merkezine de hizmet verecek şekilde belirlenmesine ilişkin UKOME kararları, İzmir İdare Mahkemeleri'nce iptal edildi. Bunun üzerine UKOME, söz konusu kooperatiflerin eski güzergahlarında çalışmalarına karar verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yargı kararları sonucu ortaya çıkan toplu ulaşım hizmeti verme sorumluluğunu yerine getirmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. "

Kaynak: Habermetre