HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Torbalı'da üretimine başlanan kanolada ilk hasat sevinci

İzmir'in Torbalı ilçesinde ilk kez ekimi yapılan kanolanın hasadına başlandı.

Torbalı'da üretimine başlanan kanolada ilk hasat sevinci
17.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:30

İzmir'in Torbalı ilçesinde ilk kez ekimi yapılan kanolanın hasadına başlandı.

Torbalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Torbalı'da hizmet veren DB Tarımsal Enerji Şirketi iş birliği ile Dalgıçlar ailesine ait 55 dekarlık alana kasım ayında ekilen kanola toplanmaya başlandı.

"Kanola Hasat Günü" etkinliğine Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Karakaya, Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, şirket personeli ve ziraat mühendisleri katıldı.

Kaymakam Ercan Öter, kanola ekili arazide incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Torbalı'nın sanayi ve tarım alanında önemli bir ilçe olduğuna dikkati çekti.

Bölgede ürün çeşidini genişletmek istediklerini vurgulayan Kaymakam Öter, "Kanola da bizim için güzel bir başlangıç oldu. Bizim çiftçimiz bir şeyi görmeden o işe girmez. Bugünün de bu yönüyle ayrı bir önemi var. Kanola bitkisinin özellikle alım garantili yetişmesi bizleri ayrıca sevindirdi. İnşallah bu başlangıç çevre il ve ilçelere yayılır." dedi.

Torbalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Karakaya, ilçedeki tarım arazilerini en verimli şekilde kullanmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı ise kanola fiyatının beklentilerin üstünde açıklandığına işaret ederek, "Kanola eken üreticilerimiz artık emeklerinin karşılığını alacaklar. Torbalı'da bizim bu üretimi yapmamızın ayrıca önemi var. Ülkemiz için çok inandığımız enerji tarımı, bölgemiz için de çok önemli ve büyük katma değer sunacak. Kanola dışında ülkemizde ayrıca enerji tarımı bitkileri var. Bunlarda da üretime geçmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Ekonomi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu Ekonomi
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar Ekonomi
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor Ekonomi
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Ekonomi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak Ekonomi
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Enis Berberoğlu Müyesser Yıldız Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Evgar Bülent Ersoy Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Antalya Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Torbalı'da üretimine başlanan kanolada ilk hasat sevinci - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:40:50. #1.15#
title