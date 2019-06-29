Torbalı'da üreticinin domates umudu

Torbalı Ziraat Odası Yılmaz Girgin, ilçede bu yıl domateste hastalık olmadığı, verimin yüksek beklendiği belirtti.

Girgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 44 bin 810 dekar arazide domates tarımı yapıldığını ancak tuta zararlısı ve mildiyö hastalığı nedeniyle verimin oldukça düşük gerçekleştiğini, bu sene ise yaklaşık 30 bin dekar araziye domates ekildiğini ifade etti.

Bu yıl üreticinin aldığı tedbirler sayesinde hastalığın görülmediğini dile getiren Girgin, "Domates üreticisi bu sezon hastalıklara karşı yapılan uyarıları dikkate alarak bilinçlendi. Şu ana kadar hastalığın izine rastlamadık. Sadece Subaşı ve Kırbaş mahalleleri arasındaki domates ekili arazilerde dolu nedeniyle küçük çapta bir zarar meydana geldi. Onun dışında herhangi bir sorun yok." dedi.

Girgin, domates hasadının 10 Temmuz'da başlayacağını da ifade etti.

Kaynak: AA