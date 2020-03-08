Torbalı'da trafik polisleri kadın sürücülere çiçek verdi
İzmir'in Torbalı ilçesinde görev yapan trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın şoförlere çiçek hediye etti.
08.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:00
İzmir'in Torbalı ilçesinde görev yapan trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın şoförlere çiçek hediye etti.
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, uygulama yaptıkları kavşak ve yollarda kadın sürücüleri durdurdu.
Sürücülerin kadınlar gününü kutlayan polisler, çiçek hediye etti.
Kadın sürücüler de polislere teşekkür etti.
Kaynak: AA