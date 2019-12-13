Torbalı'da tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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Torbalı'da tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Torbalı ilçesinde, tekne motoru çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

13.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:52
Torbalı'da tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

ilçesinde, tekne motoru çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Amirliği ekipleri, Ertuğrul Mahallesi'nde park halindeki çekicinin üzerindeki teknenin motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olayla ilgili H.A. ve C.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların hırsızlık amacıyla kullandıkları aracın plakasını çamurla kapattıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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