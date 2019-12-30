Torbalı'da silahlı saldırıda öldürülen Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı
İzmir Torbalı İlçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Torbalı Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı.
30.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:26
İzmir Torbalı İlçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Torbalı Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı
Kaynak: AA