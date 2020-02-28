Torbalı'da silahlı saldırı: 1 yaralı
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Torbalı'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haber

Torbalı'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Torbalı ilçesinde, kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

28.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:34
Torbalı'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ilçesinde, kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu belirtilen M.Y. ile Yaşar D, Ertuğrul Mahallesi'nde karşılaştı.

Bir süre sonra evinden pompalı tüfeği alan M.Y, kahvehaneye giren Yaşar D'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan Yaşar D, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler