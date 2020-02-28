Torbalı'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Torbalı ilçesinde, kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Torbalı ilçesinde, kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu belirtilen M.Y. ile Yaşar D, Ertuğrul Mahallesi'nde karşılaştı.
Bir süre sonra evinden pompalı tüfeği alan M.Y, kahvehaneye giren Yaşar D'ye ateş etti.
Bacağından yaralanan Yaşar D, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA