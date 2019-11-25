Torbalı'da Sağlık-Sen üyeleri, doktora yönelik şiddeti kınadı

25.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:04

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şubesi üyeleri, Torbalı Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı doktorun hasta yakının saldırısına uğraması konusunda basın açıklaması düzenledi.

Torbalı Devlet Hastanesinin ana giriş kapısında düzenlenen basın açıklamasına Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu, Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Hüseyin Akçaoğlu, Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ve doktorlar katıldı.

Ekrem Özdemir, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının şiddet mağduru olmaya devam ettiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarına güvenli bir ortam sağlanması gerektiğine işaret eden Özdemir, "Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle, karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin yüzde 70'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından H.G, geçen hafta hasta yakını H.K'nin saldırısına uğramış, darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. H.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA