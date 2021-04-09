Torbalı'da Polis Haftası etkinliğinde minik sürpriz
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Torbalı'da Polis Haftası etkinliğinde minik sürpriz

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Torbalı'da Polis Haftası etkinliğinde minik sürpriz

6-10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törende minik bir sürpriz yaşandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş yıldönümü nedeniyle İzmir'in Torbalı ilçesinde bir tören düzenlendi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener törende çelengi, Ege 5 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin minik öğrencisi parmak çocuk Burak Özbek'le birlikte sundu.

Mikrosefali rahatsızlığı bulunan parmak çocuk Burak Özbek, Polis Haftası nedeniyle giydiği polis kıyafetleriyle dikkatleri üzerinde topladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü töreni Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam eden programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, "Türk polisi kendisine inanan, güven ve destek veren halkının polisidir. Milletimin huzur ve güvenliği için gece-gündüz demeden, fedakarca çalışan sizlerin ülkemizin en güvenli kurumlarından olan teşkilatımızı daha da ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır" dedi.

Kaynak: Bültenler

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