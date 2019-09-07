Torbalı'da pedallar 'Kurtuluş' için çevrildi

07.09.2019 14:06

Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet yarışması sona erdi. 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenen ve çok sayıda profesyonel ve amatör bisiklet sporcusunun katıldığı bisiklet yarışması deyim yerindeyse nefes kesti. Yaş ve cinsiyete göre çeşitli kategorilerde gerçekleşen yarışma BKM önünden başlayıp, Yeniköy, Özbey istikametinden devam edip tekrar BKM önünde sona erdi. Toplamda 10 kilometrelik parkurda yarışan sporculara ilçe sakinleri de destek verdi. Gerekli güvenlik önlemlerinin polis ve jandarma tarafından alındığı yarışta dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

ETKİNLİKLER BUGÜN SONA ERİYOR

Pazartesi başlayan Kurtuluş Şenlikleri kapsamında kross, basketbol gibi sportif yarışmaların gerçekleştiğini ve son olarak bu alandaki yarışların bisiklet yarışmasıyla sona erdiğini ifade eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Kurtuluş Şenlikleri programımızda son güne girdik. Her yaşa ve kitleye hitap eden etkinlikler gerçekleştirdik. Sportif, kültürel ve sanatsal anlamda özlenen ve eksiği duyulan programlara imza attık. Bu kapsamda bugün de bisiklet yarışması düzenledik. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda sporcu ağırladık. Dereceye giren ve katılan tüm yarışmacıları kutluyorum. Bugün etkinliklerimiz ilçe stadındaki Edip Akbayram konseri ile sona erecek. Konserimize herkesi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler