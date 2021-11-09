Torbalı'da otomobil çalan hırsızlar Bayındır'da yakalandı - Haberler
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Torbalı'da otomobil çalan hırsızlar Bayındır'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Torbalı'da otomobil çalan hırsızlar Bayındır'da yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir otomobili çalan hırsızlar, Bayındır ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

TORBALI, İZMİR (İHA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir otomobili çalan hırsızlar, Bayındır ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde, 35 AUN 170 plakalı otomobilin çalınması üzerine ekipler çalışma başlattı. Polis ekipleri incelemeleri neticesinde, aracın Bayındır ilçesine giriş yaptığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, aracı Hacı İbrahim Mahallesi Bulgurtaş Sokak'ta durdurdu. Araç içerisindeki Y.B (23), Ş.T (30) ve Y.B (18) isimli şahıslarda gözaltına alındı.

Bulunan aracın işlemlerin ardından sahibine teslim edileceği bildirildi. - İZMİR

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