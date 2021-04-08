Torbalı'da okullar virüs tehdidinden arındırılıyor

Torbalı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında okulları dezenfekte etmeye devam ediyor.

Torbalı Belediyesi virüs tehdidini en aza indiriyor

Torbalı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında okulları dezenfekte etmeye devam ediyor. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte toplu yaşam alanlarını, camileri, parkları, pazar yerlerini, ATM'leri, sık kullanılan alt geçit ve asansörleri dezenfekte eden Torbalı Belediyesi, yüz yüze eğitime başlayan okulları da düzenli olarak dezenfekte ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler koordineli bir şekilde eğitimlerin devam ettiği okullarda hijyeni sağlayarak, virüs tehdidini en aza indiriyor.

DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ DEVAM EDECEK

Pandemi sürecinde yürüttüğü faaliyetlerle örnek gösterilen Torbalı Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarının kapsamını genişletiyor. İlçede yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu,yüz yüze eğitime başlayan okullarda öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla başlattıkları dezenfeksiyon işlemlerinin eğitim-öğretim sezonu sonuna kadar devam edeceğini kaydetti. Eğitime açılan okullarda belirli periyotlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam edeceğini ifade eden Yakupoğlu, "Torbalı Belediyesi olarak salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden bu yana tedbiri elden bırakmıyoruz. Bu kapsamda okulların hijyeni de bizim için çok önemli. Hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için okullarımızda dezenfekte faaliyetlerimiz devam edecek." Şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler