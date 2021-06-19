Torbalı'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı
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Torbalı'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

Torbalı'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Torbalı ilçesinde motosikletin çarptığı 73 yaşındaki yaya yaşamını yitirirken motosikletten düşen sürücü yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde motosikletin çarptığı 73 yaşındaki yaya yaşamını yitirirken motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Ayrancılar Mahallesi'nde A.D'nin kullandığı 35 JDT 52 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Hepalkaç'a (73) çarptı.

Hepalkaç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada motosikletten düşen A.D. de metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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