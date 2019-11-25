Torbalı'da midibüs ağaça çarptı: 5 yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde servis midibüsünün ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde servis midibüsünün ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Torbalı'dan İzmir yönüne giden E.Ş. yönetimindeki 35 PU 946 plakalı işçi taşıyan servis midibüsü, Yazıbaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada servis aracının içerisinde bulunan sürücü E.Ş ile yolcular R.S, Ö.Y, A.V. ve M.A. yaralandı.
Torbalı itfaiyesine bağlı AKS ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.